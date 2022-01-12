Во время сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе было отмечено, что Альянс не откажется от своей политики “открытых дверей”.

Об этом заявил на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-РФ.

По его словам, Россия сегодня представила предложения по так называемым гарантиям безопасности. Они включают в себя требования прекратить прием новых членов в состав НАТО и вывести войска с территории восточных стран-членов Альянса.

– Союзники, со своей стороны, подтвердили политику “открытых дверей” НАТО и право каждой страны выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности. Союзники дали четко понять, что не откажутся от своей способности защищать друг друга, в частности, через присутствие войск на восточном фланге, — подчеркнул Столтенберг.

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