Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Столтенберг о переговорах с РФ: НАТО не откажется от политики “открытых дверей”

Юлия Соколова редактор ленты
Єнс Столтенберг

Во время сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе было отмечено, что Альянс не откажется от своей политики “открытых дверей”.

Об этом заявил на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-РФ.

По его словам, Россия сегодня представила предложения по так называемым гарантиям безопасности. Они включают в себя требования прекратить прием новых членов в состав НАТО и вывести войска с территории восточных стран-членов Альянса.

– Союзники, со своей стороны, подтвердили политику “открытых дверей” НАТО и право каждой страны выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности. Союзники дали четко понять, что не откажутся от своей способности защищать друг друга, в частности, через присутствие войск на восточном фланге, — подчеркнул Столтенберг.

Новость обновляется…

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка