Соединенные Штаты Америки расценивают действия России в отношении Украины как вызов миру и безопасности в регионе. При этом в Вашингтоне предупреждают о неприемлемости шантажа во время переговоров по ситуации с безопасностью в Европе.

С таким заявлением выступил представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ 13 января в Вене.

Он поддержал использование ОБСЕ как площадки для дискуссии по безопасности в Европе.

– Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как немедленный и безотлагательный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. Мы хотим продолжить дипломатию и деэскалацию на основе разговоров здесь и в других местах на этой неделе, — отметил Майкл Карпентер.

По его словам, такие дискуссии должны касаться укрепления безопасности, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств-участников, неприкосновенность границ и неприменение силы.

В то же время Карпентер подчеркнул, что во время таких переговоров неприемлемы методы шантажа (намекая, вероятно, на позицию российской делегации во время последних дискуссий).

– Готовясь к открытому диалогу о том, как укрепить безопасность во благо всех, мы должны решительно отвергнуть шантаж и никогда не допускать, чтобы агрессия и угрозы были вознаграждены. Мы должны решительно защищать, а не ослаблять наши основополагающие принципы и обязательства, – заявил он.

Карпентер уточнил, что среди ключевых принципов, разрушение которых нельзя допустить: неприемлемость установления сфер влияния и ограничения суверенного права наций выбирать альянсы, членами которых они хотят быть, а также неприемлемость привилегий для требований безопасности одного государства над требованиями другого.

– Мы намерены открыто выражать нашу обеспокоенность действиями России, особенно угрозам с ее стороны в отношении Украины, но в то же время искать сферы, в которых наши интересы могут пересекаться с РФ. Мы ведем дискуссию в рамках двустороннего диалога между США и РФ по стратегической стабильности… Мы подготовились к серьезной дискуссии, хотя – или, возможно, именно поэтому – мы считаем недавние действия РФ в Украине и ее аннексию Крыма опасными и дестабилизирующими, — добавил Карпентер.

Ранее сегодня действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что сегодня риск возникновения новой войны в Европе существенно выше, чем за последние 30 лет. В связи с этим он выступил за мирное урегулирование вооруженного конфликта на украинском Донбассе.

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Источник: U.S. Embassy and Consulate in Poland