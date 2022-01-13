В Министерстве обороны России заявили о начале подготовки к выводу из Казахстана сил ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Соответствующее сообщение появилось на сайте российского ведомства.

Военные силы ОДКБ начали передавать социально значимые объекты на территории Казахстана под контроль правоохранительных органов этой страны.

Ранее военные стран ОДКБ взяли под свой контроль ряд государственных, военных и социально значимых стратегических объектов в Казахстане.

Согласно заявлению российского Минобороны, подразделения так называемых коллективных “миротворческих” сил ОДКБ, которые уже выполнили поставленные задачи, готовят технику и материальные средства для погрузки в военно-транспортные самолеты РФ.

Впоследствии они должны вернуться в пункты постоянной дислокации.

Возвращение военных в свои страны будет происходить “во взаимодействии с казахстанской стороной”.

В соответствии с разработанным командованием КМС ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны https://t.co/vEcneEZsGc#Минобороны #АрмияРоссии #ОДКБ #Казахстан pic.twitter.com/2ScnqaMKl9 — Минобороны России (@mod_russia) January 13, 2022

Как известно, военные силы ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) были введены в Казахстан по призыву президента этой страны Касым-Жомарта Токаева. Он обратился “за поддержкой” к партнерам из ОДКБ из-за массовых протестов в стране.

Акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января в ответ на повышение на 50% цен на автогаз. Впоследствии протесты перешли в политическую плоскость.

Происходили столкновения между протестующими и силовиками, массовые задержания участников акций, захват зданий и резиденции президента. По состоянию на 11 января в органы внутренних дел Казахстана были доставлены 9 900 человек.

В ответ на эти события 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ, в состав которой входят РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

После этого страны-члены ОДКБ отправили своих военных в Казахстан.

Накануне Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ из страны начнется в четверг, 13 января.

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Источник: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ