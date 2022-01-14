Полный абсурд: президент Эстонии о предложении РФ вернуть НАТО к границам 1997 года

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Россия выдвинула абсурдное предложение, когда потребовала вернуть границы НАТО, которые были в Альянсе до 1997 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Эстонии.

— Мы достигли точки напряженности, которую не ощущали с момента окончания холодной войны. Абсурдно то, что Россия считает ошибкой вступление трех балтийских государств в НАТО. Присоединение к Альянсу было демократическим выбором свободных и независимых Эстонии, Латвии и Литвы. НАТО и останется важнейшей опорой европейской и эстонской безопасности, – подчеркнул Карис.

Он подчеркнул, что России не удалось вбить клин между государствами-членами НАТО.

— На недавнем заседании Совета Россия-НАТО мы увидели, что между государствами-членами НАТО не смогли вбить клин. Союзники соглашаются с продолжением политики открытых дверей НАТО и необходимости дальнейшего усиления позиции сдерживания и обороны, включающей обучение и развертывание подразделений, – добавил он.

Одним из условий, которые российская сторона выдвинула делегации США в ходе двусторонних переговоров в Женеве, отказ от “освоения территорий” государств, ставших членами Альянса после 1997 года.

Все требования РФ относятся к так называемым гарантиям безопасности, а также деятельности НАТО на территории стран-членов, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. В Кремле де-факто хотят, чтобы Североатлантический союз вернулся на рубеж 1997 года.

Источник: пресс-служба президента Эстонии

Фото: ERR