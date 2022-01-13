За время протестов в Казахстане нанесен значительный ущерб 53 государственным объектам.

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана со ссылкой на оперативные данные акиматов в восьми регионах.

Больше всего государственных зданий пострадало в Алматы – 21. Далее следуют Кызылординская (девять) и Жамбылская (семь) области. В Алматинской области и Шымкенте – по шесть таких объектов.

На четыре меньше в Восточно-Казахстанской области и по одному – в Атырауской и Актюбинской областях.

Кроме того, по предварительной информации, пострадало более 1 300 объектов малого и среднего бизнеса.

Речь идет о движимом (машины, спецтехника) и недвижимом имуществе (здания и сооружения), а также товарно-материальных ценностях.

Так, только в Алматы количество поврежденных коммерческих объектов сейчас составляет 215. В Восточно-Казахстанской области таких объектов шесть. Два поврежденных объекта в городе Шымкент уже успели восстановить.

Точное количество объектов и затрат для ремонтно-восстановительных работ станет известно после проведения экспертного обследования. Тогда же пострадавшим должны компенсировать убытки.

Масштабные протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

5 января во время штурма акимата Алматы вспыхнул пожар. Горела также местная прокуратура.

Вечером на территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения.

По состоянию на 11 января в органы внутренних дел Казахстана доставили 9 900 человек.

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Источник: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана