Против меня применялись пытки: Саакашвили на суде обратился за помощью к украинцам

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к украинцам из Тбилисского городского суда, где рассматривают дело о его незаконном пересечении грузинской границы.

В своем заявлении он призвал Офис Генпрокурора Украины обратить внимание на условия его содержания в тюрьме.

По словам политика, в Грузии против него применялись пытки.

— Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать, – сказал политик.

Это первое заседание суда по делу Михеила Саакашвили с момента его возвращения в Грузию, на котором политик присутствует лично. Предыдущее заседание состоялось 22 декабря 2021 года, но тогда он на нем не присутствовал, обосновав это плохим состоянием своего здоровья.

В этот же день, 13 января, под зданием суда сторонники экс-президента провели акцию в акцию в его поддержку.

Задержание Саакашвили в Грузии

В конце сентября 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию: уже 1 октября его задержали в Тбилиси по делу о незаконном пересечении границы, которое официально ему предъявили только 20 октября. Кроме того, в Грузии открыт ряд других уголовных дел против политика. В знак протеста бывший грузинский лидер объявил голодовку в течение 50 дней, назвав себя политзаключенным.

Уже 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили политика перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе грузинской столицы.

Группа врачей, проводивших обследование Саакашвили в тюрьме, пришла к выводу, что из-за длительной голодовки у третьего президента Грузии развились судороги из-за заболевания мозга (Энцефалопатия Вернике), в результате чего политик мог впасть в кому.

19 ноября Саакашвили транспортировали в военный госпиталь в Горе, где оппозиционер прекратил голодовку. В госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

Уже 30 декабря стало известно, что Саакашвили из военного госпиталя транспортировали обратно в тюрьму в Рустави.