РФ в глазах Запада потерпела дипломатическое поражение, но будет подавать это как победу

Три площадки. Двухсторонние с США. Многосторонние — с НАТО и ОБСЕ. Результат один: Запад отвергает ультиматум России о запрете членства Украины в Альянсе и прекращении военного присутствия Североатлантического блока в Восточной Европе.

— Дипломатия важна, это лучше, чем ведение военных действий, дипломатия должна продолжаться. Пока продолжаются переговоры – пушки молчат. Стороны обменялись позициями, где-то продемонстрировали свои красные линии и сейчас возьмут паузу. Украинские интересы были сохранены, и это наибольший итог этого раунда переговоров, – считает эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

В то же время у НАТО пока нет ответа, выберет дальше Путин дипломатию или войну — для нашего государства это плюс, — заявил в интервью Голосу Америки ветеран американской политики Александр Вершбоу.

— Путин создал этот кризис, выдвинул чрезмерные пожелания, и теперь, чтобы сохранить лицо, ему нужно совершить что-то такое на грани. Именно это понимание сближает США и их союзников с Украиной.

Для Украины позитивно то, что Путин перестал изображать из себя миротворца. И на Западе на некоторых политиков и граждан этот образ много лет производил впечатление. Теперь Кремль показал – именно он звенит оружием, – убеждает Адриан Каратницкий, соредактор журнала Американская цель, президент Freedom House (1994-2004).

— В последние недели есть большие сдвиги относительно западного наблюдения, которое происходит между Россией и Украиной. Мы помним, как долго длилась риторика, что это гражданская война. И избегание того, что Россия является прямым участником в агрессивных действиях против Украины на Донбассе, были частью стандартной лексики некоторых западных политиков, государственных лидеров. Но поведение Путина смыло все это с политического дискурса. Теперь Запад имеет трезвое видение, какую агрессивную политику ведет Путин не только против Украины, а какие масштабные намерения нейтрализовать или “финляндизировать” Центральную и Восточную Европу.

И даже больше, Европа теперь становится все более обеспокоенной собственной безопасностью, констатирует Александр Вершбоу.

— Россия говорит, что НАТО послало много войск в Восточную Европу. Но это неправда. В Альянсе очень мало там солдат. И сейчас такие страны, как Швеция и Финляндия, думают о том, чтобы стать членами НАТО.

Россия в глазах Запада потерпела дипломатическое поражение, но внутри страны Москва будет подавать все как свою победу, считает Игорь Попов.

— США и НАТО не дали полного отказа России в ее требованиях. Именно поэтому, даже если требования будут частично удовлетворены, для внутреннего пиара российская администрация объявит, что это победа, и что они одержали победу над НАТО. Это и большой символизм для российских избирателей. Теперь Кремль может использовать эскалацию на оккупированном Донбассе, чтобы показать серьезность своих намерений. Кроме того, еще одна цель переговоров Кремля с Западом – разрешение на запуск газопровода Северный поток-2.

Ведущий научный сотрудник отдела теоретических и прикладных проблем политологии, Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины Ростислав Балабан уверен, что “кремлевский режим использует агрессию и провокацию для торгов с Европой. Если у нас обострение на Востоке, это для переговоров по Северному потоку-2”.

Запад не отказывается от своих угроз – в случае вторжения в Украину Россию ждут так называемые “адские” санкции, напоминает Адриан Каратницкий.

— В Америке обсуждается вопрос различных санкций — в Сенате, в Конгрессе, в аналитических центрах. Сейчас есть возможность, чтобы было глубокое переосмысление правильной политики, как сдерживать Путина и в энергетическом измерении, и в геополитическом, и в стратегическом, и в вооруженном. И Украина становится одним из ключевых и важных элементов этой стратегии.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, на котором представители 30 стран-членов Альянса обсуждали с делегатами от РФ угрозу нового российского военного вторжения в Украину.

Об итогах переговоров НАТО и РФ по эскалации на украинской границе вы можете ознакомиться в нашем материале.