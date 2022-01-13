Ситуация в Казахстане: в большинстве регионов завершена АТО

Комитет национальной безопасности Казахстана 13 января объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в 14 регионах страны в связи со стабилизацией обстановки.

При этом отменяется критический красный уровень террористической опасности в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Это не касается только Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. Здесь антитеррористическая операция продолжена и реализуются меры по установлению и задержанию лиц, “причастных к массовым беспорядкам”.

Сегодня, 13 января, возобновил работу международный аэропорт Алматы.

Первые рейсы отправились по маршруту Алматы – Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 8.00 до 21.00 в соответствии с расписанием полетов авиакомпании.

В четверг также стало известно о начале подготовки к выводу из Казахстана сил ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Военные ОДКБ начали передавать социально значимые объекты на территории Казахстана под контроль правоохранительных органов этой страны.

Источник: Комитет национальной безопасности Казахстана

Фото: Акорда