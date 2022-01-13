В Европейском Союзе решили продлить еще на полгода экономические санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Санкции продлены до 31 июля 2022 года.

– Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, действующие в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации, еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года, – отмечается в сообщении.

Такое решение в Брюсселе приняли после очередной оценки состояния выполнения Россией Минских договоренностей.

Экономические санкции против РФ были впервые введены 31 июля 2014 года в ответ на нападение этой страны на Украину.

Введенные Евросоюзом санкции:

• ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний;

• запрещают разные формы финансовой помощи финучреждениям РФ;

• запрещают прямой и косвенный импорт и экспорт всех товаров оборонного назначения;

• устанавливают запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или конечных пользователей в военной сфере в РФ;

• ограничивают доступ Москвы к технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе РФ (например, при добыче или разведке нефти).

В Совете ЕС напомнили, что продолжительность санкций привязана к полному выполнению Россией Минских договоренностей.

– Поскольку Россия не полностью выполнила договоренности, лидеры ЕС единогласно приняли решение о продлении действующих против этой страны экономических санкций, — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года Евросоюз продлил срок действия санкций против граждан и организаций из России из-за захвата Крыма еще на шесть месяцев – до 15 марта 2022 года.

А в октябре ЕС ввел санкции против восьми человек за подрыв суверенитета Украины в Крыму.

Источник: Совет ЕС