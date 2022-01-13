В США неподалеку от Нового Орлеана в результате разрыва трубопровода вылилось более 1,1 млн литров дизельного топлива.

Согласно документам компании Collins Pipeline Co. и администрации по безопасности опасных материалов, разлив из магистрали диаметром 40 сантиметров произошел еще 27 декабря, однако о нем публично не сообщали.

Еще в октябре 2020 года на нефтепроводе Meraux, который используется 42 года, обнаружили внешнюю коррозию на семи метрах трубы. 75% металла было утрачено, поэтому необходимо было немедленно начать ремонт.

Но работы были отложены, а линия продолжала работать, потому что вторая инспекция показала, что коррозия не столь значительна для немедленного ремонта.

По словам американских чиновников, большую часть топлива слили в два искусственных озера.

Согласно статистическим данным представителя департамента дикой природы и рыболовства Луизианы Роберта Трей Айлза, в результате разлива погибло 2 300 особей рыб и более 100 других животных (в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб).

72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах выловили для реабилитации.

Вследствие разлива загрязнена также почва вблизи перехода реки Миссисипи в залив.

По данным вице-президента PBF Майкла Карловича, компания отремонтировала линию стоимостью в $500 тыс., возобновила работу в минувшую субботу и ожидает оценки экологического ущерба.

Согласно документам, никакие штрафы или другие наказания к компании не применялись.