Армии РФ не хватит грузовиков при вторжении в Украину — эксперт

При вторжении в Украину России придется использовать сотни поездов с тысячами вагонов для того, чтобы транспортировать вдоль российско-украинской границы оружие, транспортные средства и другое снабжение для армии численностью около 100 тыс. человек. Однако для продвижения внутрь Украины придется использовать военные грузовики, которых у России не хватает.

Об этом в публикации Forbes написал эксперт в аэрокосмической и оборонной отрасли Дэвид Экс.

По его словам, если президент России Владимир Путин прикажет армии вторгнуться в подконтрольный Украине регион Донбасс, именно поезда будут перевозить грузы на передовые склады и вывозить из зоны боевых действий поврежденную технику, которая нуждается в серьезном ремонте.

— Такая зависимость сопряжена с риском, который гораздо больше, чем любые столкновения танков против танка или артиллерия против артиллерии. Именно такая логистическая проблема может стать определяющим фактором развития войны на востоке Украины. Поезда не могут доехать до линии фронта. Для этого России нужны грузовики. Но их катастрофически не хватает, — пишет Экс.

Эксперт отмечает, что Россия имеет плохие дороги, если сравнивать их со странами Запада. Это объясняет, почему страна и ее армия так сильно полагаются на железную дорогу в логистике.

Госкомпания Российские железные дороги владеет 20 тыс. из 21 тыс. локомотивов в стране. При этом частные фирмы в России владеют большинством из примерно 1,2 млн грузовых вагонов, включая 66 тыс. вагонов-платформ для перевозки автомобилей.

По мнению аналитика Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Конрада Музыки, этих 66 тыс. вагонов, обслуживаемых уникальными армейскими железнодорожными бригадами, более чем достаточно для перевозки техники всех российских сухопутных войск.

При этом, если российская армия начнет продвижение к Киеву, то ей придется пройти десятки или сотни километров по дорогам. Именно здесь логистика российской армии наиболее слаба, считает подполковник армии США Алекс Вершинин, статья которого опубликована на War on the Rocks.

— У российской армии нет достаточного количества грузовиков, чтобы удовлетворить свои потребности в логистике на расстоянии более 90 миль от складов снабжения, — писал Вершинин.

Эксперты отмечают, что у российской армии есть 10 бригад материально-технического обеспечения. Каждая из них располагает примерно 400 грузовиками. Вершинин считает, что даже если бы каждая бригада материально-технического обеспечения была мобилизована и все их машины оставались в рабочем состоянии в течение всей военной кампании, имеющиеся грузовики не смогли бы далеко уехать.

Вершинин считает, что хотя в каждой армии свои особенности, у российской армии имеется от 56 до 90 пусковых установок реактивных систем залпового огня. По его мнению, для пополнения каждой пусковой установки уходит вся площадь кузова грузовика. И если общевойсковая армия произведет один залп, то только для пополнения боекомплекта ракет потребуется от 56 до 90 грузовиков, отмечает подполковник армии США Алекс Вершинин.

— Это примерно половина сил сухогрузов в бригаде материально-технического обеспечения, необходимая для замены одного залпа ракет. Также имеется от шести до девяти батальонов ствольной артиллерии, девять батальонов зенитной артиллерии, 12 механизированных и разведывательных батальонов, три-пять танковых батальонов, минометы, противотанковые ракеты и боеприпасы к стрелковому оружию — не говоря уже о продовольствии, инженерном и медицинском обеспечении и так далее, — пишет Вершинин.

Дэвид Экс отмечает, что Кремль может дополнить грузовики армии вертолетами и гражданским транспортом. Но это лишь мелочи на фоне огромной логистической проблемы. Все это означает, что грузовики — больше, чем танки или артиллерия — могут диктовать темпы и масштабы более глубокого российского вторжения в Украину.

— Этот принцип также должен лечь в основу мышления украинской армии. Когда украинские артиллеристы выбирают цели для своей ствольной артиллерии и реактивных снарядов, они всегда должны отдавать предпочтение, казалось бы, самым скучным целям. Грузовикам, без которых Россия не сможет воевать, — резюмирует эксперт Forbes.

Переговоры Запада и РФ на фоне угрозы российского вторжения в Украину

В понедельник в Женеве состоялись переговоры Россия — США, в среду встреча Россия — НАТО прошла в Брюсселе, а в четверг состоялась встреча Россия — ОБСЕ. Эта серия встреч не способствовала изменению позиций сторон, хотя представители России, США и НАТО оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом.

В ходе переговоров на этой неделе Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию: Кремль требует остановить расширение НАТО, когда США и страны Запада не согласны с подобными требованиями.

Переговоры проходят на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной, а также сообщений про опасность полномасштабного российского вторжения и кибератак.

Кремль еще 17 декабря 2021 года отправил для США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по его мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины.

Требования России включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи российских границ.

Фото: Министерство обороны РФ