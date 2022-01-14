Главы МИД Франции и Германии вместе посетят линию разграничения на Донбассе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан присоединится к главе дипломатии Германии Анналене Бербок во время визита в Украину 17 января.

Об этом 14 января заявил глава МИД Франции во время пресc-брифинга с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем после встречи глав МИД стран ЕС.

— Мы сделали четкие заявления относительно позиций ЕС, в том числе и по поводу Нормандского формата, где Франция и Германия продолжат давить для выполнения Минских договоренностей. Я и Анналена Бербок имели разговор и согласны, что усилия в этом формате должны продолжаться мы в ближайшее время посетим Украину. Анналена Бербок совершит свой визит в Украину в понедельник и, я думаю, что мы сделаем общий франко-германский визит к линии разграничения (на Донбассе — Ред.) и в Киев, — сказал Ле Дриан.

13 января стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Украину в понедельник, 17 января.

В тот же день немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время состоится встреча в Нормандском формате.

При этом Шольц не объявил точную дату саммита.