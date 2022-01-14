В НАТО полностью отвергают требования России о выводе войск с восточного фланга. Об этом в эфире 1-го Польского радио заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО ни за что не пойдет на такие уступки.

— Это исключено. Мы не пойдем на такой компромисс. Мы имеем право защищать всех союзников, в том числе держать войска на восточном фланге. Требование в адрес НАТО об одностороннем выводе своих войск вообще не подлежит обсуждению, — подчеркнул глава Альянса.

При этом Столтенберг заявил, что НАТО открыто для обсуждения контроля над вооружениями.

— Контроль над вооружениями должен быть сбалансированным, взаимным и поддающимся проверке. Это относится к обычному вооружению и ядерному оружию. В прошлом мы доказали, что контроль над вооружениями работает и снижает напряженность с обеих сторон, — добавил Йенс Столтенберг.

Ранее Москва не раз повторяла свои требования о выводе войск Альянса с восточного фланга Европы и гарантиях того, что НАТО не будет расширяться на восток — то есть не примет в блок Украину и Грузию.

Источник: Polskie Radio24