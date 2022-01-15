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Факты / Мир / Мировые новости

Посол обратился к телеканалу в Италии из-за нарративов Кремля в сюжете о Донбассе

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Посольство України в Римі

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник обратился к новостям TG-1 итальянского телеканала RAI-1 после репортажей из оккупированного Донецка журналиста Алессандро Кассиери.

В его сюжетах длительная российская агрессия против Украины была продемонстрирована исключительно с прокремлевской точки зрения.

Отмечается, что интервью, взятые журналистом, были с людьми, которые повторяли известные российские клише об “украинских фашистах” и “войне между братьями”.

Посол Украины в своем письме на имя главного редактора новостей TG-1 обратил внимание на недопустимость трансляции подобных репортажей на одном из ведущих итальянских каналов.

Он призвал доносить информацию об актуальных событиях на Востоке Украины исключительно на основе объективных источников и предлагает направить новую съемочную группу в Украину с соблюдением норм действующего законодательства для подготовки беспристрастного материала, свободного от кремлевских нарративов.

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Скандал в испанской Ла Лиге

Накануне чемпионат испанской Ла Лиги на своем официальном сайте изобразил временно оккупированный полуостров Крым частью Российской Федерации.

Ошибка была допущена в разделе сайта, где можно ознакомиться с официальными трансляторами турнира в разных странах мира. В посольстве Украины в Испании уже отреагировали и обратились к президенту Ла Лиге Хавьеру Тебасу Медрано.

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Источник: Посольство Украины в Италии

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