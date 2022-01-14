В Австралии во второй раз зафиксировали температурный рекорд +50,7ºС

В городе Онслоу, в штате Западная Австралия, 13 января зафиксировали температуру воздуха на уровне +50,7ºС. Такой температурный рекорд был зафиксирован в 14.26 по местному времени.

Сегодняшний рекорд стал повторением абсолютного температурного рекорда этой страны. Впервые +50,7ºС было зафиксировано 2 января 1960 года в городке Уднадатта в штате Южная Австралия.

Предыдущий температурный рекорд в Онслоу был установлен в 2008 году. Тогда термометр показывал на табло +48,9ºС.

Дежурный синоптик Бюро метеорологии Люк Хантингтон рассказал, что такой высокой температура стала в результате отсутствия грозовой активности вдоль побережья Западной Пилбары. Это привело к накоплению горячего воздуха между Эксмутом и Порт-Гедлендом.

Метеорологическое бюро Великобритании прогнозирует, что 2022 год будет одним из самых жарких за всю современную историю человечества.

Средняя глобальная температура на 2022 год будет на 0,97-1,21ºC выше среднего значения за доиндустриальный период (1850-1900 гг.).