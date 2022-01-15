В течение многих лет официальные лица США тихо вели себя в вопросе о том, какую военную поддержку предоставить Украине, опасаясь спровоцировать Россию.

Теперь, когда существует реальная угроза военного вторжения в Украину, высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупреждают, что Соединенные Штаты могут оказать поддержку Киеву.

Президент Джо Байден не определил, как Соединенные Штаты могут вооружать украинских партизан. Также неясно, каким может быть следующий шаг России и намерен ли президент Владимир Путин начать кибератаку.

Но представители администрации Байдена начали сигнализировать России, что даже если ей удастся вторгнуться на территорию Украины, Путин в конечном итоге сочтет цену вторжения непомерно высокой с точки зрения военных потерь.

По словам американского адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, даже если Путин вторгнется в Украину с крупными военными силами, военная помощь США и НАТО — разведка, кибернетическое, противотанковое и противовоздушное оружие, наступательные морские ракеты — значительно увеличится.

Ставридис напомнил опыт США в Афганистане.

— Путин должен понять, что после того, как мы сами боролись с повстанцами и партизанами (в Афганистане — Ред.) в течение двух десятилетий, мы знаем, как их вооружать, обучать и заряжать энергией, — отметил адмирал, указав на американскую поддержку моджахедов в Афганистане против советского вторжения туда в конце 1970-х и 1980-х годах, до подъема талибов.

Ранее министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов не раз в телефонных разговорах предупреждали своих российских коллег, что за любым вторжением в Украину может последовать кровавое восстание, подобное тому, которое выгнало СССР из Афганистана.

Представители администрации Байдена, заявили, что планы по оказанию помощи украинским партизанам могут включать обучение в соседних странах: Польше, Румынии и Словакии, что позволить украинцам спокойно выходить и возвращаться домой.

Помимо материально-технической поддержки и оружия, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время предполагаемых российских наступлений.

По словам официальных лиц, Соединенные Штаты почти наверняка поставят оружие.

Соединенные Штаты также стремятся предоставить Украине разведывательные данные, которые могут помочь стране быстрее отреагировать на вторжение.

Фото: штаб ООС