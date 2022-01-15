В Государственном архиве Швеции нашли печать гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика, о которой раньше украинские ученые не знали.

Об этом сообщил в Facebook доктор наук Института истории Украины Тарас Чухлиб. Он назвал находку “исторической бомбой”.

— С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом Новость гетмана Филиппа Орлика, которая до сих пор не была известна мировой и украинской исторической науке, — отметил он.

На сайте Государственного архива Швеции пока нет сообщений о находке.

В 2021 году после 13 лет переговоров в Украину привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика. Посмотреть исторический документ можно было в заповеднике София Киевская.

Также в экспозиции были представлены клейнод гетмана Ивана Мазепы и его универсалы, хранящиеся в Украине.

Филипп Орлик – гетман Войска Запорожского и Правобережной Украины (1710-1714), гетман в изгнании (1714-1742). Относился к шляхетскому роду чешско-литовско-польского происхождения.

Поддержал идею Ивана Мазепы о переходе на сторону Карла ХІІ с целью вывода Гетманщины из-под протектората Московии. После поражения шведско-украинского войска под Полтавой (1709) оказался под Бендерами.

После смерти Ивана Мазепы был избран гетманом. Тогда же заключил с представителями казацкой старшины и запорожцами документ под названием Договоры и постановления прав и вольностей военных…, более известный как Конституция Филиппа Орлика или Бендерская конституция.

В догетманский период успел прославиться как поэт. Орлик посвятил несколько своих стихов Мазепе и членам его семьи.