Защитные шлемы и жилеты: ФРГ может согласовать поставки средств военной защиты в Украину

В правящей коалиции Бундестага набирает обороты дискуссия о поддержке Украины военными товарами на фоне скопления войск РФ на российско-украинской границе.

Об этом журналистам заявили председатель комитета по иностранным делам в Бундестаге, социал-демократ Михаэль Рот и спикер по вопросам оборонной политики парламентской фракции Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Маркус Фабер.

Михаэль Рот сообщил, что, несмотря на коалиционное соглашение, согласно которому Германия не поставляет оружие в кризисные регионы, дискуссия по поставке Киеву средств защиты, таких как шлемы и защитные жилеты, возможна.

В свою очередь Маркус Фабер поддержал заявления своего коллеги из СДПГ по поводу шлемов и жилетов, однако добавил, что дополнительно Киеву необходимо передать средства защиты от беспилотников.

Заявлениям политиков предшествовало коалиционное соглашение, которое было принято в ноябре прошлого года. В соглашении зафиксировали договоренности по внутренней и внешней политике Германии.

Так, три правящих партии (Социал-демократическая партия Германии, СДП и Союз-90/Зеленые) выступили с требованием немедленного завершения попыток дестабилизировать Украину, насилия в Восточной Украине и аннексии Крыма. Они также согласились с подходом, согласно которому разрешение конфликта на Донбассе должно происходить путем мирного урегулирования и полного выполнения минских договоренностей.

Первый визит новой главы МИД Германии в Киев и Москву

17 января состоится первый визит Анналены Бербок в Киев в должности министра иностранных дел Германии. В украинской столице пройдет ее встречу президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Уже 18 января у Анналены Бербок запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в российской столице. Во время визита в Москву главы МИД России и Германии обсудят вопросы безопасности и деэскалации российско-украинского конфликта.

Впоследствии к главе внешнеполитического ведомства ФРГ присоединится глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Они совершат совместный визит на Донбасс к линии разграничения.