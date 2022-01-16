Через 11 часов переговоров: в Техасе освободили людей, взятых в заложники в синагоге

В субботу, 15 января, неизвестный захватил в заложники людей в синагоге техасского города Колливилль.

Освободить заложников удалось лишь спустя 11 часов, а сам захватчик погиб.

По словам местных жителей, они слышали звуки стрельбы и взрывов.

— Около 21.00 команда по спасению заложников ворвалась в синагогу и спасла четверых заложников. Подозреваемый скончался, — подтвердил начальник полиции Колливилля Майкл Миллер.

По словам следователей, мужчина, взявший людей в заложники, требовал освобождения ученой из Пакистана Аафии Сиддики, которая была приговорена к 86 годам тюрьмы за атаку на американских военных в Афганистане. Спасением заложников занимались ФБР и спецназ.

Hostages leaving #Colleyville synagogue after the 12 hour standoff pic.twitter.com/Ma2Wf90VR8 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 16, 2022

Президент США Джо Байден поблагодарил правоохранителей за работу, проделанную для спасения людей. По его словам, полиция и ФБР действовали бесстрашно, чтобы освободить заложников.

Он предупредил, что власти будут бороться с антисемитизмом и экстремизмом в Соединенных Штатах.

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Тем временем директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт призвал к бдительности при обеспечении безопасности синагог и еврейских учреждений.