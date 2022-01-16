Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Через 11 часов переговоров: в Техасе освободили людей, взятых в заложники в синагоге

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
поліція США

В субботу, 15 января, неизвестный захватил в заложники людей в синагоге техасского города Колливилль.

Освободить заложников удалось лишь спустя 11 часов, а сам захватчик погиб.

По словам местных жителей, они слышали звуки стрельбы и взрывов.

— Около 21.00 команда по спасению заложников ворвалась в синагогу и спасла четверых заложников. Подозреваемый скончался, — подтвердил начальник полиции Колливилля Майкл Миллер.

По словам следователей, мужчина, взявший людей в заложники, требовал освобождения ученой из Пакистана Аафии Сиддики, которая была приговорена к 86 годам тюрьмы за атаку на американских военных в Афганистане. Спасением заложников занимались ФБР и спецназ.

Президент США Джо Байден поблагодарил правоохранителей за работу, проделанную для спасения людей. По его словам, полиция и ФБР действовали бесстрашно, чтобы освободить заложников.

Он предупредил, что власти будут бороться с антисемитизмом и экстремизмом в Соединенных Штатах.

Читайте
В Японии вооруженный мужчина напал на корейский ресторан и взял в заложники его владельца

Тем временем директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт призвал к бдительности при обеспечении безопасности синагог и еврейских учреждений.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка