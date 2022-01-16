США и Россия снова оказались в состоянии холодной войны – американский конгрессмен

Главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что, по его мнению, США и Россия снова оказались в состоянии “холодной войны” на фоне высокой напряженности из-за угрозы вторжения РФ в Украину.

Маккол считает, что российские власти уже давно “хотят восстановить славу бывшей советской империи”, и Украина для них теперь стала “житницей”.

— По-моему, президент РФ Владимир Путин снова почувствовал здесь слабость. Он знает, если когда и вторгаться в Украину, то сейчас. Я надеюсь, что он не сделает такой просчет, — сказал Маккол в ответ на вопрос, считает ли он, что началась новая “холодная война”.

Конгрессмен также заявил о недостаточных усилиях Вашингтона в связи со складывающейся ситуацией.

— Если Путин увидит, что Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО возвращаются к сдерживанию, он может усомниться в своем расчете по вторжению в Украину, — добавил он.

Предупреждение конгрессмена прозвучало после того, как в течение недели дипломатические встречи между российскими и западными официальными лицами по поводу того, что Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной, не привели к результату.

– Я не вижу значительного сдерживания (России – Ред.). Есть жесткая риторика, но не действия… Вы должны выложить на стол санкции, вам нужно говорить о продаже вооружения Украине, — добавил Маккол.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: американская разведка располагает информацией о том, что Россия направила на восток Украины группу диверсантов, которые могут провести там спецоперацию под фейковым флагом. Это сделали на случай, если Кремлю понадобится повод для военного вторжения.