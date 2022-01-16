Избиратели считают, что Борис Джонсон солгал и должен уйти в отставку

Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона достиг рекордного минимума с того момента, как он возглавил правительство.

Избиратели считают, что Джонсон соврал и должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой на Даунинг-стрит.

Пока показатели доверия к политику опустились до худших за всю историю его правления, тогда как партия Джонсона — консервативная партия Великобритании отстала на 10 баллов от лейбористов.

– Большинство всех политических и демографических групп заявляют, что Джонсон и его коллеги играют не по правилам, и считают, что премьер должен уйти в отставку, – пишет издание The Guardian.

Такое положение партии вызвал скандал из-за вечеринки в ​​резиденции Джонсона на Даунинг-стрит в мае 2020 года во время первого локдауна.

Тогда, в 2020 году, премьер отдыхал с 40 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит после того, как его личный секретарь Мартин Рейнольдс разослал всем приглашения и призвал “приносить собственную выпивку”.

Спикер Джонсона неоднократно отказывался комментировать детали этого инцидента.

Джонсон предстал перед парламентом.

Газеты, в частности те, которые обычно очень благосклонно относятся к Джонсону, предупреждали, что если проблема не будет решена, его позиция во власти может стать шаткой.

Источник: The Guardian

Фото: Dan Kitwood/Getty Images