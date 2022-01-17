Если Россия причастна к кибератакам на Украину, США дадут ответ — Салливан

Соединенные Штаты Америки готовы дать надлежащий ответ Российской Федерации, если подтвердится информация о ее причастности к кибератакам на Украину.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Америка будет работать вместе с союзниками над ответом России.

– Если подтвердится, что Россия нападает на Украину кибератаками. Если это будет продолжаться в течение следующего периода, мы будем работать с нашими союзниками над надлежащим ответом, – заявил он.

Советник президента Америки убежден, что этот вопрос следует проработать перед тем, как принять решение. Салливан не исключает, что именно Россия осуществила серию кибератак на украинские государственные сайты.

– Не исключено, что Россия могла бы осуществить серию кибератак. Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах, – отметил он.

Кибератака на госсайты Украины

В ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на государственные сайты Украины и сервис Дія. Перестали работать ряд украинских ресурсов.

Среди них – официальные сайты МИД, МВД, Минобразования, Кабмина, ГСЧС, Минтранса, Минагрополитики и Минэнерго. На ресурсе МИД пользователей переадресовывали с надписью на украинском, русском и польском языках на черном фоне.

Вскоре в Минцифры Украины заявили, что Российская Федерация может быть причастна к кибератаке украинские государственные сервисы.