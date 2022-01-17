Будут последствия: глава МИД Германии пригрозила России

В случае вторжения Российской Федерации в Украину будут серьезные последствия.

Такое предостережение сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По ее словам, среди мер в отношении России может быть введение санкций в отношении газопровода Северный поток-2, сертификация которого пока что не остановлена.

— Мы имеем геополитические нюансы. Мы поддерживаем позицию Вашингтона по поводу принятия необходимых мер, если Россия продолжит эскалацию, – отметила Бербок.

Министр иностранных дел Германии прибыла в Украину с официальным визитом 17 января. На следующий день она намерена отправиться в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, Анналена Бербок пообещала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что ФРГ сделает все, чтобы обезопасить Украину и Европу.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров и договориться о деэскалации.

Бербок подчеркнула во время встречи с Кулебой, что ни одна страна не имеет права указывать какому-либо государству, в каком направлении оно должно развиваться.