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Факты / Мир / Мировые новости

Это четкий сигнал: в Германии объявили о поддержке Украины

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
олаф шольц

Германия ожидает, пока Российская Федерация начнет снижать шаги по снижению напряженности вдоль украинской границы.

Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время одного из последних интервью по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

— Четкий сигнал Германии вместе с союзниками в ЕС и НАТО заключается в том, что любое военное вмешательство, любая угроза целостности Украины будет иметь высокую цену, — отмети Шольц

По словам канцлера, он хочет, чтобы Кремль предпринял усилия по смягчению кризиса, в том числе, в отношении нормандский формат.

Как отметил Шольц, ситуация между двумя странами является крайне серьезной. По его словам, речь идет о том, чтобы не довести ситуацию до того, чтобы дело дошло до военного вмешательства.

Напомним, США и Польша довоговорились о том, что привержены диалогу с Россией относительно ситуации на границе Украины.

По словам главы Госдепа, он поговорил с главой МИД Польше о том, что РФ должна сеья сдержанно вести в отношении Украины.

Стороны также обсудили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне наращивания Россией военных сил на границе.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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