Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея уже в четвертый раз с Нового года испытывала свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты.

Запуск был осуществлен из района аэропорта Сунань в Пхеньяне в направлении океана.

Министр обороны Японии Нобуо Киши сообщил, что снаряды упали за пределы исключительной экономической зоны Японии и пролетели около 300 км. По его словам, они добились максимальной высоты около 50 км.

Правительство Японии осудило запуск, а главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что это “угрожает миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества”.

Премьер-министр Фумио Кисида поручил правительству предоставлять точную информацию общественности, проверять безопасность судов и самолетов и быть готовыми реагировать на любое неожиданное развитие событий.

Японская береговая разослала предупреждение проплывающим у японского побережья суднам с просьбой следить за “падающими предметами”. Пока нет информации о том, что какой-то корабль или самолет пострадал.

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Это уже в четвертый раз за 2022 год КНДР осуществляет запуск ракеты. Южнокорейские военные сообщали о запуске непознанных снарядов в Северной Корее 5, 11 и 14 января.

КНДР утверждает, что 5 и 11 января испытала “гиперзвуковые ракеты”, а 14 января совершила ракетный запуск с поезда.

Источник: Yonhap News, Kyodo News