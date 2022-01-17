РФ должна вести себя сдержанно: подведены итоги встречи глав Госдепа и МИД Польши

Соединенные Штаты Америки и Польша привержены продолжению диалога с Россией относительно ситуации на границе Украины.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау говорили во время телефонных переговоров.

Стороны, в частности, обговорили методы сдерживания Российской Федерации в отношении Украины.

— Стороны обсудили сотрудничество в ведении дипломатии по отношению к Москве, и одновременно с тем — шаги для сдерживания дальнейшей российской агрессии, — сообщила пресс-служба Госдепа.

Помимо прочего, Блинкен и Рау подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне наращивания Россией военных сил на границе.

Глава Госдепартамента США похвалил Польшу за ее лидерскую роль на восточном фланге НАТО и председательство в ОБСЕ.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен уже говорили о координации действий в ответ на военное наращивание РФ в Украине.

Москва за это время успела сосредоточить более 100 тыс. военнослужащих вдоль своей границы с Украиной.

Стороны пообещали, что продолжат защищать страну, а также отметили, что любая агрессия со стороны РФ будет и иметь последствия.

Источник: Госдепартамент США