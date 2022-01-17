В России намекают на возможность размещения ядерного оружия вблизи территории США, если Запад не согласится на уступки по вопросу так называемых “гарантий безопасности”.

Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на заявления российских официальных лиц в кулуарах переговоров, которые происходили с участием РФ на прошлой неделе.

Как отмечается в публикации, никто не ожидал значительного прогресса от ряда переговоров на прошлой неделе, направленных на разрешение кризиса в сфере безопасности, спровоцированного Россией в Восточной Европе. Так, РФ стянула к границам Украины до 100 тыс. войск, а также, по данным Белого дома, планирует использовать диверсантов, чтобы создать повод для вторжения.

Президент РФ Владимир Путин хочет расширить сферу влияния России в Восточной Европе и заручиться письменными обязательствами со стороны США и НАТО по поводу того, что Альянс не будет расширяться в восточном направлении (ближе к границам РФ). Один из ультиматумов Кремля состоит в том, чтобы не допустить Украину в НАТО. Кроме того, в Москве хотят, чтобы Альянс вернулся к границам 1997 года и отказался от военной деятельности на территории государств Восточной Европы.

По данным журналистов NYT, представители российской делегации в кулуарах переговоров заявляли, что если уступок не будет – Москва примет меры, которые остро почувствуют как в Европе, так и в США.

В частности, прозвучали намеки на то, что ядерное оружие РФ может быть размещено недалеко от береговой линии Соединенных Штатов. Это сократило бы время на фиксацию угрозы и противодействие ей после пуска ракеты всего до пяти минут.

Как подчеркивает The New York Times, если Москва реализовала бы такой план, это могло бы привести к конфронтации уровня Карибского кризиса 1962 года. Речь идет о напряженном противостоянии между США и СССР из-за тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе. Тогда мир был очень близок к ядерной войне.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин неоднократно предупреждал, что если Запад переступит так называемую “красную линию”, что, по мнению Кремля, угрожает безопасности РФ, он прикажет дать неожиданный ответ. Путин обещал, что реакция России “будет асимметричной, быстрой и жесткой”.

Как напоминают журналисты, лидер РФ требует, чтобы все ядерное оружие США было выведено из Европы. Хозяин Кремля утверждает, что чувствует угрозу из-за присутствия этого оружия на континенте, несмотря на то, что его типы и местоположение не менялись годами.

Во время переговоров между США и Россией в Женеве 10 января российские дипломаты настаивали, что планов вторжения в Украину нет. Однако раздались намеки на другие шаги. Так, по информации NYT, один высокопоставленный российский дипломат в кулуарах заявил, что Москва готова разместить “определенные системы вооружений в определенных местах”.

Это заявление перекликается с оценками американской разведки, что Россия может рассматривать возможность развертывания новых ядерных вооружений: вероятно, тактического ядерного оружия или нового мощного арсенала гиперзвуковых ракет.

В ноябре сам Путин высказывал предположение, что Россия может разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования на близком расстоянии от Вашингтона.

– С начала года в нашем арсенале будет новая ракета морского базирования, гиперзвуковая. Время полета к отдающим приказы составит пять минут, – заявлял Путин, вероятно, имея в виду Вашингтон.

Путин тогда уточнил, что развернет такие ракеты только в ответ на действия Запада, в том числе на размещение вооружения НАТО на территории Украины. В то же время президент США Джо Байден заверил Москву, что Альянс не планирует размещать ударные наступательные системы в Украине.

– Российские официальные лица в последние дни снова намекнули на развертывание новых ракет, — пишет издание.

В то же время американские официальные лица говорят, что пока не видят шагов по перемещению ядерного оружия.

Как отмечается в публикации, Москва может применить и кибератаки, которые на днях ощутила на себе Украина, когда хакеры атаковали около 70 украинских правительственных сайтов. Подобным образом армия российских хакеров может посеять хаос в электросетях Европы и США.

Как отмечают журналисты со ссылкой на американских официальных лиц, российские хакеры могут использовать вредоносное программное обеспечение для нарушения американской инфраструктуры.

Есть также опасения, что если против Москвы будут введены санкции, Кремль в ответ может применить кибератаки российских программ-вымогателей.

В то же время журналисты в публикации не исключают, что все эти шаги российской стороны могут быть обычным блефом, “частью кремлевской кампании устрашения”, чтобы напомнить президенту США Джо Байдену, что Путин все еще способен спровоцировать огромные потрясения.

12 января состоялось заседание Совета НАТО-РФ. По его итогам генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО готовы провести серию новых встреч с Россией по поводу ракетных вооружений и контроля над вооружениями. Однако РФ пока не выразила готовности к подобным обсуждениям.

В начале января пять ядерных государств – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия – выступили с совместным заявлением по предупреждению ядерной войны и гонке вооружений.