Россия агрессивными действиями провоцирует наращивание сил НАТО – Столтенберг

Россия своими агрессивными действиями не снижает присутствие НАТО возле своих границ, а наоборот — провоцирует их наращивание.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Если цель российского руководства – добиться сокращения присутствия НАТО возле границ, то результаты до сих пор были совершенно противоположными. Сейчас в Европе больше американских военных, нежели семь лет назад. Сейчас в Северной Америке и Европе мы более активны, чем в предыдущие десятилетия, — подчеркнул он.

Йенс Столтенберг напомнил: если Россия снова решит применить силу на мировой арене, то НАТО отреагирует. Какой будет реакция и какие военные возможности будут задействованы — этот вопрос будет решаться в зависимости от развития событий.

На днях генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс усилит присутствие своих войск на восточном фланге, если Россия все же отважится на вторжение в Украину. По его словам, об этом сообщили представителям Кремля во время заседания Совета Россия — НАТО.

Также Йенс Столтенберг считает реальным риск возникновения нового вооруженного конфликта в Европе на фоне наращивания российских военных сил вблизи границ Украины.

Поэтому генсек убежден, что важно проводить переговоры с Москвой, чтобы предотвратить такой конфликт.

Источник: The Wall Street Journal