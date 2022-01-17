В Мали умер экс-президент Кейта, свергнутый в результате переворота в 2020 году

Умер бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший эту западноафриканскую страну с 2013 года до того, как его свергли в результате переворота в 2020 году. Ему было 76 лет.

— Президент Kейта умер в своем доме в Бамако, — сообщила его семья агентству AFP.

О причинах смерти бывшего главы Мали не сообщается.

Кейта руководил страной с 2013 года по 2020-й. Вскоре после переизбрания на второй срок в 2018 году Кейта объявил о борьбе с джихадистами, террористическая деятельность которых подрывала стабильность Мали.

В 2020 году страну всколыхнули массовые уличные протесты против правительства, которые поддержали военные. Настроения против Кейта подпитывали запущенные государственные службы и коррупция.

18 августа 2020 года в результате путча несколько офицеров вооруженных сил Мали заставили президента уйти в отставку. Его арестовали, но впоследствии уволили под давлением международных организаций.

В августе он вернулся в резиденцию в Бамако и находился под наблюдением. В следующем месяце у него случился микроинсульт, и его отправили на лечение в Соединенные Арабские Эмираты.