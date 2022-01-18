Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры касались Украины и безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Отмечается, что Блинкен и Лавров обсудили три раунда переговоров, состоявшихся на прошлой неделе с участием представителей США и РФ.

Речь идет о двусторонней встрече делегаций двух стран в Женеве 10 января, заседании Совета НАТО-РФ в Брюсселе 12 января и заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Блинкен отметил необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.

– Госсекретарь отметил важность продолжения использования дипломатии для деэскалации напряженности, связанной с тревожным наращиванием войск РФ в Украине и вблизи ее границ, — говорится в сообщении.

Кроме того, Блинкен в разговоре с Лавровым подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

– Госсекретарь… подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину, — говорится в сообщении.

О деталях разговора с Лавровым сообщил в своем Twitter-аккаунте и сам Блинкен.

– Сегодня говорил с министром иностранных дел России Лавровым, чтобы обсудить встречи на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене, а также последующие шаги. Мы намерены выполнить наши обязательства по включению союзников по НАТО и европейских партнеров, в том числе и Украины, к переговорам о нашей коллективной безопасности, — написал госсекретарь США.

Следует отметить, что телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся на фоне уже анонсированного визита госсекретаря США в Украину и Германию. Так, 19 января Блинкен посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

А 20 января Блинкен отправится в Берлин (Германия), где обсудит совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины и возможные санкции против РФ.

Источник: Госдепартамент США, Twitter Энтони Блинкена