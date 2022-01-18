Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Спустя 77 лет историки установили, кто мог выдать семью Анны Франк нацистам

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Анна Франк

Международная группа из около 20 историков, криминалистов и аналитиков назвала имя подозреваемого мужчины, возможно, выдавшего Анну Франк и ее семью нацистам.

Девочка, которая стала всемирно известной благодаря своему дневнику, умерла в нацистском концлагере в 1945 году в возрасте 15 лет. Туда она попала после двух лет укрывательства.

Ее дневник, опубликованный после ее смерти, является самым известным рассказом из первых уст о жизни евреев во время войны.

По данным исследователей, семью Анны Франк мог выдать еврейский деятель в Амстердаме Арнольд ван ден Берг. Он это, вероятно, сделал, чтобы спасти свою семью.

Команда историков и других экспертов шесть лет использовала современные методы расследования, чтобы раскрыть “холодное дело”. Это включало использование компьютерных алгоритмов для поиска связей между многими разными людьми.

Щоденник Анни Франк

Дневник Анны Франк в Музеи Анны Франк в Амстердаме. Фото: Depositphotos

Ван ден Берг был членом Еврейского совета Амстердама. Этот орган был вынужден проводить нацистскую политику в еврейских районах. В 1943 году его расформировали, а членов отправили в концлагеря.

Но команда обнаружила, что ван ден Берга не отправили в лагерь и он продолжил жить в Амстердаме. Было также предположение, что член Еврейского совета предоставлял нацистам информацию.

— Когда ван ден Берг потерял все свои средства защиты, которые освобождали его от необходимости ехать в лагеря, он должен был предоставить что-то ценное нацистам, с которыми у него были контакты, чтобы позволить ему и его жене оставаться в безопасности, — сказал бывший агент ФБР Винс Панкоке.

Команда экспертов заявила также, что нашла доказательства того, что отец Анны Отто Франк мог сам это знать и держал в тайне. В файлах предыдущего следователя, расследовавшего дело, они нашли копию анонимной записки, отправленной Отто Франко, в которой Арнольд ван ден Берг был идентифицирован как предатель.

Анна Франк з батьком та сестрою

Анна Франк с отцом и сестрой. Фото: Anne Frank House

По словам Панкоке, одной из причин того, что этот документ не был обнародован, мог стать антисемитизмом.

— Но мы должны иметь в виду, что тот факт, что ван ден Берг был евреем, означал, что нацисты поставили его в неисправимое положение, чтобы заставить сделать что-то, чтобы спасти свою жизнь, — сказал Панкоке.

По информации нидерландской газеты de Volkskrant, ван ден Берг скончался в 1950 году.

В своем заявлении дом-музей Анны Франк сказал, что “впечатлен” работой следственной группы. Его исполнительный директор Рональд Леопольд добавил, что новое исследование “породило важную новую информацию и увлекательную гипотезу, заслуживающую дальнейшего исследования”.

В музее заявили, что не принимали непосредственного участия в расследовании, но поделились с командой своими архивами и доступом к информации.

Читайте
Книга об украинцах, спасавших евреев от нацистов

Фото: Anne Frank House

Источник: ВВС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка