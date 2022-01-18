Международная группа из около 20 историков, криминалистов и аналитиков назвала имя подозреваемого мужчины, возможно, выдавшего Анну Франк и ее семью нацистам.

Девочка, которая стала всемирно известной благодаря своему дневнику, умерла в нацистском концлагере в 1945 году в возрасте 15 лет. Туда она попала после двух лет укрывательства.

Ее дневник, опубликованный после ее смерти, является самым известным рассказом из первых уст о жизни евреев во время войны.

По данным исследователей, семью Анны Франк мог выдать еврейский деятель в Амстердаме Арнольд ван ден Берг. Он это, вероятно, сделал, чтобы спасти свою семью.

Команда историков и других экспертов шесть лет использовала современные методы расследования, чтобы раскрыть “холодное дело”. Это включало использование компьютерных алгоритмов для поиска связей между многими разными людьми.

Ван ден Берг был членом Еврейского совета Амстердама. Этот орган был вынужден проводить нацистскую политику в еврейских районах. В 1943 году его расформировали, а членов отправили в концлагеря.

Но команда обнаружила, что ван ден Берга не отправили в лагерь и он продолжил жить в Амстердаме. Было также предположение, что член Еврейского совета предоставлял нацистам информацию.

— Когда ван ден Берг потерял все свои средства защиты, которые освобождали его от необходимости ехать в лагеря, он должен был предоставить что-то ценное нацистам, с которыми у него были контакты, чтобы позволить ему и его жене оставаться в безопасности, — сказал бывший агент ФБР Винс Панкоке.

Команда экспертов заявила также, что нашла доказательства того, что отец Анны Отто Франк мог сам это знать и держал в тайне. В файлах предыдущего следователя, расследовавшего дело, они нашли копию анонимной записки, отправленной Отто Франко, в которой Арнольд ван ден Берг был идентифицирован как предатель.

По словам Панкоке, одной из причин того, что этот документ не был обнародован, мог стать антисемитизмом.

— Но мы должны иметь в виду, что тот факт, что ван ден Берг был евреем, означал, что нацисты поставили его в неисправимое положение, чтобы заставить сделать что-то, чтобы спасти свою жизнь, — сказал Панкоке.

По информации нидерландской газеты de Volkskrant, ван ден Берг скончался в 1950 году.

В своем заявлении дом-музей Анны Франк сказал, что “впечатлен” работой следственной группы. Его исполнительный директор Рональд Леопольд добавил, что новое исследование “породило важную новую информацию и увлекательную гипотезу, заслуживающую дальнейшего исследования”.

В музее заявили, что не принимали непосредственного участия в расследовании, но поделились с командой своими архивами и доступом к информации.

Фото: Anne Frank House