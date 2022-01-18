На прошлой неделе произошло событие, за которым без преувеличения следил весь мир.

Путин угрожает Европе великой войной. Стотысячное российское войско на украинской границе и ультиматумы Кремля о так называемых гарантиях безопасности от НАТО вновь заставили Запад начать дипломатический диалог с Кремлем. В центре внимания Украина.

В условиях чрезвычайных мер безопасности элитные автомобили заезжают на территорию представительства США в Женеве. Швейцария как символ международного нейтралитета стала первой площадкой дипломатического поединка.

Между делегатами солидная дистанция. Такими напряженными отношениями между Америкой и Россией не были уже несколько десятков лет.

В американском углу ринга заместитель госсекретаря – Венди Шерман. Она возглавляет делегацию Вашингтона. За умение хитро вести переговоры и цвет волос в дипломатических кругах ее прозвали серебристой лисой.

Делегация из Москвы, как и русский герб, двухглавая. Путин поставил в русский угол сразу двух бойцов. Александра Фомина — заместителя министра обороны и заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, отличившегося недипломатическими заявлениями: дословно сказал, чтобы НАТО собирала манатки и отступала к рубежам 97-го года.

Переговоры продолжались более восьми часов за закрытыми дверями. Ключевым вопросом было, согласится ли Вашингтон на ультиматум Москвы по поводу нерасширению НАТО на восток, а конкретно предоставит юридические гарантии Москве не брать Украину в Альянс. В этом раунде Венди Шерман нанесла Москве дипломатический апперкот.

— Мы никому не позволим хлопать дверью НАТО, которая всегда открыта и вмешивается в двусторонние отношения суверенных государств, которые хотят сотрудничать с США, и мы не будем принимать решения об Украине без Украины.

Пытаясь уклониться от прямого удара, Рябков, который до этого угрожал наказать Украину в случае невыполнения требований Кремля, после разговора с Шерман сменил риторику.

Штаты не подверглись ультиматуму Москвы относительно юридических гарантий невступления Украины в Альянс, Россия и дальше будет наращивать военную мощь на украинских рубежах ради шантажа.

Военный шантаж России будет продолжаться до тех пор, пока Путин не договорится с Западом поделить сферы влияния в Европе, где Украина будет входить в его компетенцию. Поэтому история с российским давлением почти бесконечна.

Но переговоры в Женеве были только началом, поединок продолжился в штаб-квартире НАТО.

Этот раунд мог не состояться – россияне угрожали выйти из переговоров, но впоследствии передумали. Встреча в формате Россия-НАТО – первый подобный саммит с 2019 года, когда Альянс объявил россиянам бойкот после их попытки отравить новичком экс-шпиона Скрипаля в Британии.

Раунд длился 4 часа. В Брюсселе кремлевским делегатам пришлось держать удар сразу от всех 30 членов Альянса. Для Запада это был уникальный шанс продемонстрировать трансатлантическое единство, что и произошло.

В случае дальнейшей эскалации США ударят экономическими санкциями по компаниям ближайшего оцепления Путина и введут эмбарго на использование американских технологий на территории России.

У Путина отвечают: не допустят расширения НАТО, потому что это угроза России. И требуют не только гарантий невступления Украины в Альянс, но и прекращения военной поддержки Киева со стороны союзников.

Российский военный шантаж снова не сработал и московские дипломатические, похоже, проиграли. Единственный удар, который пропустили НАТОвцы – пообещали пускать российских наблюдателей на свои военные учения.

Второй раунд подряд заканчивается для россиян нокдауном. Они не продвигаются в фундаментальных вопросах и не получают никаких гарантий со стороны Запада. Истерика выливается в конкретные действия: РФ перебрасывает живую силу и технику из Сибири и Дальнего Востока в оккупированный Крым, а также в приграничные с Украиной регионы России.

Если в Женеве и Брюсселе судьбу Украины обсуждали без Украины, то в финальном раунде за столом переговоров делегация из Киева была. Почему Вена – потому что это штаб-квартира ОБСЕ, а Украина – член этой организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Здесь об угрозе большой войны на континенте говорили сразу 57 стран.

Прозвучавшие в Вене заявления более сдержанны, чем россияне слышали в Брюсселе и в Женеве, так как в ОБСЕ есть страны, зависимые от России. Но даже их не устраивает большая война в Европе, которой грозит Кремль.

Запад наконец-то четко осознал, что Россия несет угрозу не только Украине, но и всему континенту. А большая война коснется всех. Из переговоров Россияне получились недовольными. Ударом было то, что не получили поддержки даже там, где на нее рассчитывали.

Как бы то ни было, неделя тяжелых переговоров показала, что свои планы из-за военного шантажа России воплотить не удалось. По крайней мере, пока.