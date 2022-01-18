Президент РФ Владимир Путин лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию Кремля против Украины.

Об этом написал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей статье для газеты The Times.

Он назвал “соломенным чучелом” (straw man) обвинение Кремля о якобы агрессии НАТО против РФ. Этот термин используется в английском языке для описания вымышленной претензии, которую кто-то создает, чтобы выиграть или создать спор.

— В последние недели комментарий министра обороны России о том, что США “готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины”, сделал из этого “соломенное чучело” еще больше.

Фактически, Кремлю угрожает не диспозиция сил НАТО, а привлекательность ее ценностей. Так же, как мы знаем, что его действия действительно связаны с интерпретацией истории президентом Путиным и его незавершенными амбициями в отношении Украины, — пишет министр.

Настоящие намерения Путина Уоллес предлагает искать в пропагандистской статье главы Кремля, вышедшей летом 2021 года.

— То, что следует из-под пера президента Путина, — это эссе из 7 тыс. слов, которое ставит этнонационализм в центр его амбиций. Не соломенное чучело о вторжении НАТО. Он дает перекошенную и выборочную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае покорение Украины, а в худшем – принудительное объединение этой суверенной страны.

Воллес отмечает, что статьи Путина полностью игнорирует желание граждан Украины, напоминая тот же тип этнонационализма, который существовал в Европе на протяжении веков.

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Он добавляет, что читатели будут “не только шокированы тоном статьи, но и удивлены тем, как мало упоминается о НАТО”. Ведь фактически Альянсу посвящен лишь один абзац.

— Что касается Украины, то Россия признала ее суверенитет как независимой страны и гарантировала ее территориальную целостность, не только подписав Будапештский меморандум в 1994 году, но и договор о дружбе с Украиной в 1997 году. Это Кремль, а не Запад начали вторжение в эту страну и несколько других в Европе. Кредо Разделяй и властвуй лучше всего сидит на голове Москвы, а не НАТО.

Уоллес отмечает, что Украина была отдельной от России гораздо дольше в своей истории, чем когда-либо была единственной. А также отмечает, что по версии Путина те, кто не соглашается с Кремлем – являются русофобами.

Если в одну холодную январскую или февральскую ночь российские военные силы снова перейдут на территорию суверенной Украины, игнорируйте нарративы о “соломенной чучеле” и истории об агрессии НАТО и вспомните слова президента России в том эссе прошлым летом. Вспомните и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе, — подытожил он.

Источник: Ministry of Defence UK