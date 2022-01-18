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Канада направила в Украину отряд спецназа из-за обострения агрессии со стороны РФ — СМИ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Військові

Минобороны Канады направило отряд сил элитного подразделения ВС CSOR в Украину на фоне роста напряженности со стороны РФ. В частности, военные будут помогать своему дипломатическому корпусу в случае вторжения России.

Источники Global News сообщили, что присутствие канадских спецопераций является частью попытки союзников НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить пути помощи украинскому правительству.

— Подразделение также получило задачу помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения, — говорится в сообщении.

Ни канадское правительство, ни их ВС пока официально не подтверждают присутствие спецназа в Украине.

— Канадское командование сил специальных операций является частью более широких усилий ВС по поддержке сил безопасности Украины, — заявила руководитель командования специальных операций, майор Эмбер Бино.

Она отметила, что канадский спецназ проводит обучение, а также инструкторский и лидерский опыт украинских коллег с 2020 года. В то же время издание Global News добавляет, что последний контингент спецназа, который выехал в Украину примерно 9 января, не проводил обучение.

Недавно стало известно, что в Украину едет глава МИД Канады Мелани Джоли из-за угрозы нового российского вторжения. В ее офисе рассказали, что ее шестидневная поездка должна подтвердить “непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины”.

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Источник: Global News

Фото: Depositphotos

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