Канцлер ФРГ призвал Россию сократить количество военных вдоль границы с Украиной

Германия ожидает, чтобы Российская Федерация сократила количество военных вблизи границ с Украиной.

Об этом на пресс-конференции 18 января заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Наращивание российской военной силы он назвал очень опасным.

– Мы ожидаем от РФ деэскалации ситуации. Одним из примеров такого шага было бы сокращение войск вдоль границы с Украиной. И, конечно же, мы также готовы и хотим вступить с Россией в серьезный и содержательный диалог по безопасности в Европе, — заявил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер согласился с позицией генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, что любая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия.

Напомним, на этой же пресс-конференции Йенс Столтенберг пригласил РФ на переговоры в рамках Совета НАТО – Россия, чтобы продолжить политическое продвижение переговоров.

Последняя встреча в этом формате состоялась неделю назад, 12 января в Брюсселе (Швейцария).

Российские делегаты назвали главное условие для продолжения переговоров: Украина не должна войти в состав НАТО.

В то же время представители Североатлантического альянса призвали РФ воздержаться от агрессивного размещения войск у украинской границы.

Если Кремль не согласится отвести свою армию, в НАТО пригрозили масштабными санкциями в случае возможного вторжения.