Мировая экономика будет расти медленнее, чем ожидалось — эксперты

Мировая экономика вырастет на 4.1% вместо 4.3, как это ожидалось.

Такой прогноз сделала Группа Всемирного банка Глобальные экономические перспективы.

После восстановления примерно до 5.5% в 2021 году рост заметно замедлится в 2022 году.

— Глобальное восстановление должно заметно замедлиться на фоне продолжающихся вспышек Covid-19, снижения политической поддержки и сохраняющихся узких мест в поставках, – сказано в тексте доклада.

По мнению экономистов, причиной этого стали различные негативные риски, включая новую вспышку пандемии коронавируса из-за его мутаций, незакрепленные инфляционные ожидания, а также финансовые стрессы по причине рекордно высокого уровня внешних долгов.

В отчете также отмечается, что пандемия усилила глобальное неравенство, обратив снижение этого показателя, которое было достигнуто за два предыдущих десятилетия.

Согласно прогнозам, к 2023 году годовой объем производства во развивающихся странах не достигнет допандемического уровня, тогда как в государствах с развитой экономикой он будет наращиваться.

Предварительные данные свидетельствуют, что пандемия привела к росту неравенства доходов из-за потерь рабочих мест и зарплат среди населения с низкими доходами.

— Мировая экономика одновременно сталкивается с Covid-19, инфляцией и политической неопределенностью.

Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно вредны для развивающихся стран, а чтобы вывести их на благоприятный путь роста нужны согласованные действия международного сообщества.