Великобритания направила в Украину противотанковую систему NLAW. Такую информацию обнародовал ряд иностранных СМИ.

Издание The Guardian сообщает, что речь идет о легком портативном противотанковом оружии нового поколения с радиусом действия в несколько сотен метров.

The Times отмечает, что под это описание подходит NLAW. Именно эта система способна уничтожить танк одним выстрелом с расстояния 800 м и пробить броню толщиной более 500 мм.

Весит оружие 12,5 кг и используется “с плеча”. Для обнаружения и поражения цели NLAW требуется всего пять секунд.

По словам военного обозревателя Кирилла Данильченко, мягкий старт системы обеспечивает контейнер с незамерзающей жидкостью.

– После запуска позади образуется облако из капель. Это уменьшает пороховой выхлоп и способствует использованию из зданий или дотов, – рассказывает о принципе действия системы Кирилл Данильченко.

The Kyiv Independent уточняет, что для работы с оружием нужен лишь один оператор.

Подобно американскому FGM-148 Javelin NLAW имеет два режима стрельбы – Overfly Top Attack (OTA), то есть поражение сверху, и Direct Attack (DA), то есть прямая атака, которая является более эффективной против небронированных целей или живой вражеской силы.

Режим DA также позволяет нацеливаться на вертолеты.

Система NLAW разработана известной шведской оружейной компанией Saab Bofors Dynamics. В настоящее время ее в большом количестве производит британская компания Thales Air Defence.

Известно, что ранее такие системы использовались против Талибана в Афганистане.

Напомним, что 17 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о “предоставлении нового пакета помощи для повышения обороноспособности Украины”.

Впоследствии журналист Джордж Эллисон обнародовал информацию в подтверждение того, что в Украину из Великобритании в обход Германии отправились транспортные самолеты С-17.

Источник: The Guardian, The Times, The Kyiv Independent, Кирилл Данильченко

Фото: British Army