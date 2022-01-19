Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине большего количества оружия для сопротивления российской агрессии и чтобы повысить для президента России Владимира Путина цену возможного вторжения.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, такие обсуждения в администрации Байдена отражают “пессимистические настроения” после серии дипломатических переговоров с российскими официальными лицами, которые произошли на прошлой неделе и не привели к прорыву.

А тем временем, по словам высокопоставленного представителя американской администрации, с пятницы Россия увеличила численность войск вблизи границ Украины.

Сейчас в Белом доме рассматривают варианты, как укрепить способность украинских войск отразить возможное вторжение РФ. Кроме того, в администрации Байдена оценивают варианты усиления способности украинских сил противостоять потенциальной российской оккупации.

Американское высокопоставленное должностное лицо на условиях анонимности сообщило телеканалу, что украинской армии могут дополнительно поставить боеприпасы, минометы, противотанковые ракеты Javelin и зенитно-ракетные комплексы. Последние, вероятно, поступят от стран-союзников по НАТО.

Эта новость появилась в информационном пространстве накануне встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая состоится в Женеве в пятницу.

Высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента сообщило журналистам, что эта встреча дает основания предполагать, “что, возможно, дипломатия не умерла”.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что вопрос об отправке американских войск в Украину для ведения войны с РФ не рассматривается. В то же время, силы специальных операций США уже перемещаются в Украину на ротационной основе для обучения украинских военных.

Кроме того, чиновник администрации сообщил журналистам, что, возможно, некоторую поддержку окажут и другие ведомства (вероятно, ЦРУ). Как информировал телеканал CNN, директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне угрозы российского вторжения.

По данным источников CNN, ЦРУ продолжает реализовывать в США обучающую программу для украинских спецподразделений и сотрудников разведки. Бывшие сотрудники американской разведки, знакомые с деталями, заявили журналистам, что программа включает своего рода тайную военизированную подготовку, необходимую для сбора разведывательной информации в зоне боевых действий.

– Мы рассматриваем ряд вариантов помощи в защите Украины. Это может включать дополнительные продажи оборонного оружия, советы и помощь Украине в том, чтобы она могла продолжать борьбу против большего российского военного присутствия, — сообщил журналистам CNN высокопоставленный чиновник администрации.

В то же время, по данным CNN, обсуждение пока находится на ранней стадии, а предложения официально не подавали президенту Джо Байдену на согласование.

Недавно появилась информация, что администрация Джо Байдена одобрила предоставление дополнительной военной помощи Украине на 200 млн долларов. По данным СМИ, США передадут Украине радиолокационные системы и морское оборудование.

Фото: U.S. Department of Defense