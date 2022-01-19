Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение аннулировать все предупреждения, не приведшие к удалению, перед полуфиналами плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Таким образом, к матчу со Шотландией сборная Украины будет готовиться без угрозы дисциплинарных наказаний. После группового раунда отбора сразу девять футболистов сине-желтых имели по одной желтой карточке.

На желтой карточке после группового этапа висели игроки: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Георгий Бущан, Андрей Ярмоленко, Марлос, Илья Забарный, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко.

Полуфинальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором Украина сыграет против национальной команды Шотландии, состоится 24 марта. Встреча запланирована на стадионе Хэмпден Парк в Глазго.

По итогам группового раунда отбора на Мундиаль подопечные Александра Петракова заняли второе место в группе, что позволило продолжить борьбу за путевку в Катар.

В ноябре в швейцарском Ньоне провели жеребьевку стыковых матчей, после которой была сформирована пара Шотландия – Украина. Победитель этого матча в финале отбора сыграет с кем-то из пары Уэльс – Австрия.