Генеральная прокуратура Нью-Йорка представила суду доказательства того, что компания бывшего президента Дональда Трампа использовала “мошеннические или вводящие в заблуждение оценки активов для получения кредитов и налоговых льгот”.

В судебном документе говорится, что власти штата еще не решили, подавать ли гражданский иск в связи с обвинениями, но следователи должны допросить Трампа и двух его старших детей.

Трамп и его адвокаты говорят, что расследование имеет политическую подоплеку.

Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс представил самый подробный отчет расследования в отношении компании Trump Org., которая преувеличивала стоимость активов, чтобы получить выгодные условия кредита, или искажала стоимость земли, чтобы сократить налогообложение.

— Офис генерального прокурора требует свидетельских показаний и доказательств, искомых здесь, чтобы определить, какие сотрудники и аффилированные лица Trump Organization — и какие другие юридические и физические лица — могли помочь Trump Organization и Дональду Трампу в искажениях и упущениях, о которых идет речь, — говорится в судебном документе.

В офисе генпрокурора добавили, что Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп работали агентами бывшего президента Трампа, действовали от своего имени и контролировали других — поэтому их показания также необходимы для надлежащего завершения расследования.

— Уже более двух лет Trump Organization использует тактику проволочек и судебных тяжб, пытаясь помешать законному расследованию их финансовых операций, — сказала генеральный прокурор Джеймс.

В судебных документах офис Джеймс сообщил, что компания Трампа:

Оценила поместье Seven Springs к северу от Нью-Йорка в $291 млн для получения кредитов;

добавила ​​премию за бренд в размере от 15% до 30% к стоимости некоторых объектов недвижимости, потому что они носили имя Трампа, несмотря на то, что в финансовых отчетах прямо говорится, что они не учитывают стоимость бренда;

увеличила стоимость гольф-клуба в пригороде Нью-Йорка на миллионы долларов, включив туда членские взносы, которые не были проданы;

оценила небоскреб на Парк-авеню в $350 млн, исходя из доходов, которые он мог бы получить от непроданных квартир, даже несмотря на то, что многие из этих квартир будут продаваться дешевле, поскольку они подпадают под действие законов о стабилизации арендной платы;

оценила квартиру, сдаваемую Иванке Трамп, в $25 млн, хотя у нее был опцион на покупку за $8,5 млн.

В документах говорится, что доля компании в офисном здании по адресу Уолл-Стрит, 40 составляет от $525 до $602 млн, что в два-три раза превышает оценку кредиторов Capital One.