Соединенные Штаты готовы присоединиться к Нормандскому формату, если это будет необходимо.

Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сообщил во время пребывания в Киеве 19 января.

– Я не думаю, что вопрос в том, чтобы присоединиться к Нормандскому формату, а в том, нужно ли нам поддерживать каким-то возможным образом этот формат. Если да, то мы готовы это сделать бесспорно, – лаконично заметил Энтони Блинкен.

По его словам, в случае, если это произойдет, Соединенные Штаты разделяют позицию своих союзников-партнеров – Франции и Германии.

Напомним, что 10 января президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советниками президента Франции и канцлера Германии заявил о намерении договориться о прекращении войны на Донбассе на саммите Нормандской четверки.

21 декабря глава государства анонсировал новую стратегию выполнения Минских договоренностей – 10 шагов, к которым привлечены также США и Нормандский формат.

В этот же день помощница государственного секретаря США Карен Донфрид заявила, что США не будут участвовать в Нормандском формате, однако готовы поддерживать процесс, а также способствовать выполнению Минских договоренностей.

То, что вопрос переформатирования Нормандского формата для участия в нем США не будет рассматриваться, сообщал 14 декабря и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем, глава ведомства уточнил, что американские партнеры всегда готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации на Донбассе.

Встреча Нормандской четверки в формате видеоконференции с участием лидеров четырех стран проходила в ноябре 2020 года.

Перед этим стороны после трехлетнего перерыва встречались в Париже в декабре 2019 года.

Источник: Голос Америки