Казахские протесты вспыхнули 2 января на западе страны. Жителей богатого нефтедобывающего региона у Каспийского моря возмутило резкое подорожание сжиженного газа.

Люди были недовольны, причем это недовольство росло за последние несколько лет, существенно.

Народный бунт быстро перекинулся на другие регионы. А лозунги неожиданно стали политическими. Главное из них “ШАЛ-КЭТ”, в переводе с казахского — “Дед — уходи”.

Дедом протестующие называют Нурсултана Назарбаева. Он управлял страной 30 лет. И хотя в 2019 году передал власть своему преемнику Касиму Токаеву, по факту сохранил влияние.

Само отстранение от реальной власти Назарбаева – первая версия протестов.

Уже через три дня с начала протеста президент Токаев объявляет, что увольняет Назарбаева с должности главы Совета безопасности Казахстана. Хотя эта должность по Конституции должна принадлежать ему пожизненно. Дальше президент быстро идет на уступки демонстрантам — снижает цену на газ и даже делает перестановки в правительстве.

Государственные СМИ Казахстана перестают называть столицу страны Нур-Султан. Это только усиливает слухи о том, что протесты намеренно инспирированы – для войны с кланом Назарбаева.

Сам Назарбаев исчезает из всех радаров. На помощь президенту Токаеву приходит Владимир Путин.

Но могла ли заинтересовать российского президента борьба с давним коллегой по власти? Зачем ему было вмешиваться в конфликт?

“Путин — введи войска” — по сути, так прозвучало это обращение президента Казахстана к странам по организации договора коллективной безопасности.

Беларусь, Армения, Таджикистан направили в так называемые миротворческие силы несколько сотен воинов. Российский десант насчитывал тысячи. Но помощь ли это персонально Токаеву? Владимир Путин, оказывается, даже не выучил его имя.

Российские военные самолеты с десантниками садятся в Казахстане один за другим. Впрочем, интересно, что силы бросаются в первую очередь не в регионы, охваченные протестами, а там, где у России есть интерес — в столицу и на стратегический аэродром Байконур.

При этом никакой конкретики. Какие террористы, где проходили подготовку? Может, Москва сама спровоцировала протесты, или по крайней мере погромы, чтобы увеличить влияние на Казахстан.

Президент Казахстана говорит о 20 тыс. иностранных боевиках. Но до сих пор не названо ни одного имя. Генпрокуратура заявила о не менее 205 погибших и более 4 тыс. пострадавших. Между тем общественные активисты Казахстана собирают материалы о похоронах погибших митингующих. И это обыкновенные местные казахи.

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Впрочем, если все началось как обычный народный бунт — мог ли кто-то подтолкнуть его к погромам, кому это было выгодно, тайная игра — это интерес Назарбаева?

С самого начала протестов отец нации не являлся на люди. Уже через несколько дней просочилась информация, что Назарбаев не убегал из страны. И мог быть даже заинтересован в том, чтобы мирные протесты стали разогреваться.

Получается интересная ситуация. Многолетний лидер казахов не приглашал иностранные войска – укротить собственный народ. Не давал команды на арест. Между тем за решетку брошено уже 10 тыс. человек. Бунт подавлен, но его причина не устранена. Это точно не прибавило Токаеву народной любви, а вот руки Назарбаева – чистые.

Кто действительно выиграл от январского восстания в Казахстане? И как это касается Украины?

Формально – задача выполнена. И войска стран ОДКБ должны выходить из Казахстана. Но Россия не торопится. Не исключено, что часть ее солдат так и останется в стране на новой военной базе.

Этой операцией Москва достигла нескольких целей. Во-первых, новый лидер Казахстана теперь перед ним в долгу. Так же как Лукашенко, которого Путин поддержал во время последних протестов в Беларуси.

Многие годы Казахстану удавалось держать политику многовекторности – балансировать между Россией, Украиной, Западом и Китаем. Похоже, теперь эта свобода закончилась.

Возможно, Казахстан вступит в союзное государство с Россией и Беларусью, возможно заявит об однозначной поддержке России на украинском направлении, признает Крым российским.

Для Украины это тревожный сценарий, который продемонстрировал, что Россия нашла подходы, как можно влиять на Запад, как можно реализовывать свои интересы, поскольку ресурсы у России, к сожалению, сейчас есть.

Поэтому Кремль наиболее эффективно воспользовался ситуацией в Казахстане. Народная волна протестов там продержалась едва неделю. До смены системы правления даже речь не дошла. В то же время нынешний лидер положил независимость страны в пользу пророссийского вектора.