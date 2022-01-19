Индонезия объявила, что ее новая столица будет называться Нусантара, что в переводе с яванского означает архипелаг. Во вторник палата представителей страны одобрила законопроект о переносе столицы из Джакарты.

Идея новой столицы на острове Борнео (или Калимантан) впервые была предложена в 2019 году президентом Джоко Видодо. Тогда он сослался на опасения по поводу экологической и экономической устойчивости Джакарты.

Но критики говорят, что новое название может сбивать с толку, а само решение не принимает во внимание факторы окружающей среды.

Джакарта — это один из перенаселенных, загрязненных городов Индонезии. Город расположен на болотистой местности недалеко от моря, что делает ее особенно подверженной наводнениям. По данным Всемирного экономического форума, Джакарта является одним из самых быстро тонущих городов на Земле. Столица постепенно уходит в Яванское море из-за чрезмерного извлечения грунтовых вод.

В мегаполисе проживает более 10 млн человек.

По словам главы Палаты представителей Индонезии Пуана Махарани, во вторник законопроект о переносе столицы был одобрен восемью фракциями и только одна фракция его отвергла. Парламент Индонезии состоит из девяти групп политических партий.

Согласно данным Национального агентства по планированию и развитию, общая площадь земли для новой столицы составит около 256 143 га — почти вся она покрыта лесными массивами.

Индонезия владеет большей частью острова Борнео, третьего по величине острова в мире.

Шри Муляни, министр финансов Индонезии, заявил, что новая столица будет строиться в пять этапов. Первый этап начнется в 2022 году и продлится до 2024 года. Проект строительства города запланирован до 2045 года.

По предварительным оценкам, стоимость строительства Нусантары — около 466 трлн рупий ($32 млрд).

Индонезия — не первая страна, которая сменила столицу. В 1960 году Бразилия перенесла столицу из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Также в 1960-х годах Пакистан перенес столицу из Карачи в Исламабад.