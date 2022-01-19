Украина выполнила многие шаги, которые предусмотрены Минскими договоренностями по урегулированию ситуации на Донбассе. Россия же не сделала в этом направлении почти ничего.

Об этом заявил в одном из интервью государственный секретарь США Энтони Блинкен. Таким образом он ответил на вопрос, что следует сделать, чтобы Минские договоренности были выполнены и стоит ли их пересматривать.

– Я не знаю, есть ли необходимость их пересматривать. С 2015 года был определен ряд четких шагов, которые обе стороны должны выполнить. И можно сказать, что многие из этих шагов Украина либо уже выполнила, либо начала делать. Россия практически ничего не сделала в плане выполнения шагов, предусмотренных Минскими договоренностями, — подчеркнул Блинкен.

По его словам, сейчас вопрос состоит в том, серьезно ли Россия настроена на разрешение кризиса на Донбассе в рамках минского процесса. При этом Блинкен заявил, что “Минск” сейчас единственный путь вперед.

Госсекретарь США также напомнил о существовании Нормандского формата, участниками которого, кроме Украины и РФ, являются Франция и Германия.

– Мы ожидаем встречи в рамках этого формата. И это опять же тест для серьезности намерений России, – добавил Блинкен.

Он заверил, что США будут поддерживать Нормандский формат.

В конце прошлого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, однако РФ должна выполнить хотя бы договоренности, которые были достигнуты во время нормандского саммита в Париже в 2019 году.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую стратегию выполнения Минских договоренностей. Речь идет о 10 шагах, к которым привлечены США и Нормандский формат.