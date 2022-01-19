Президент США Джо Байден призвал европейских союзников пообещать, что те примут жесткие меры в отношении России, если она посмеет вторгнуться в Украину. Но когда дело доходит до того, что именно Соединенные Штаты и Европа готовы сделать, союзники не выглядят столь уж сплоченными. Об этом пишет агентство Associated Press.

В военном отношении, например, Соединенные Штаты, Турция и Великобритания выделяются тем, что поставляют или соглашаются поставить противотанковые ракеты, боевые беспилотники, военные корабли и другое вооружение, а также деньги, чтобы помочь Украине построить свою оборону.

Но ключевой союзник Германия, похоже, противится любой такой прямой военной помощи — настолько, что британский военный самолет, доставлявший оружие в Украину в понедельник, облетел воздушное пространство Германии, а не выбрал прямой маршрут через него.

Ранее Байден предупредил президента России Владимира Путина об экономических последствиях вторжения России в Украину — “не таких, каких он когда-либо видел”. А вот некоторые европейские союзники продемонстрировали меньший энтузиазм в отношении более жестких санкций, которые могут нанести ущерб европейским экономикам или поставить под угрозу поставки российского газа. Газ европейцам нужен, чтобы согреться этой зимой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что это США командуют, а европейцы подчиняются.

Лидеры Европейского союза считают, что Россия пытается посеять раздор между 27 странами ЕС, США и НАТО. Но, по словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, РФ в этом потерпела неудачу.

— Сейчас кажется, что Соединенные Штаты проявляют несколько больший интерес к введению жестких многосторонних санкций в отношении России, чем Европа. Это несколько ошеломляет меня, учитывая, что на карту поставлена ​​территориальная целостность Европы, а не Соединенных Штатов, — заявил сенатор Крис Мерфи.

Напомним, что в октябре и ноябре 2021 года Франция, Германия и некоторые другие страны ЕС подвергли сомнению предупреждения США о том, что наращивание военной мощи России вблизи Украины может сигнализировать о неизбежном вторжении.

Франция и Германия изначально выступали против активизации системы планирования кризисного реагирования НАТО. Но им пришлось уступить, и 30 ноября план был активирован.

Союзники США публично практически не возражают против обещаний жестких действий в отношении России. Но ни одно из лидеров ЕС публично не раскрывает точную природу возможных санкций, заявляя, что показывать свои карты было бы ошибкой. У ЕС уже есть опыт введения санкций против России в унисон с США, Великобританией, Канадой и другими союзниками.

Наиболее обсуждаемые санкции: отключение России от банковской системы SWIFT, которая управляет движением денег по всему миру, и введение санкций против семьи Путина, его военных и политических кругов и российских банков.

Британское правительство твердо поддерживает жесткую линию США в отношении России. Но вопрос в том, как далеко может зайти Британия, ведь британские банки и финансовые власти уже давно обвиняются в том, что они закрывают глаза на российские деньги, полученные нечестным путем.

Франция первой скептически отнреслась к наращиванию российских войск. Но министр по европейским делам Клеман Бон недавно заявил, что Франция готова поддержать санкции против России, если это необходимо.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в понедельник, что ее страна сделает все, чтобы гарантировать безопасность Украины.

Но правительство Германии не давало окончательных публичных заявлений о том, будет ли оно держать российский трубопровод Северный поток-2 в отключенном состоянии, если Россия отправит войска в Украину.