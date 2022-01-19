Позиция Украины является не слишком оптимистичной не только из-за угрозы вторжения России, но и из-за неопределенности позиции Запада.

К такому мнению склоняются многие западные СМИ.

– Запад слаб и разделен, а Россия агрессивна и решительна. Все это выглядит не слишком хорошо для свободной и независимой Украины. Надеяться на помощь от Европы Украине не стоит. Например, Германия открыто заявила, что не будет воевать за Украину, хотя Великобритания и некоторые другие страны готовы отправить военных советников и оружие как сдерживающую силу, – пишет Independent.

Издание приходит к выводу, что такая позиция Запада может вызвать у России сомнение, готов ли будет Запад воевать не только за Украину, но и за страны Балтии, Польшу или Финляндию.

Daily Telegraph заявляет, что ЕС бросил Украину на произвол судьбы.

Кроме того, СМИ отмечает, что даже намеки на санкции от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок “свидетельствуют скорее о том, как мало страна будет делать, чем о том, как решительно будет действовать”.

Позицию президента Франции Эммануэля Макрона Daily Telegraph называет “стратегическим молчанием”.

– Таким образом обезглавленная Европа склоняет чаши весов в пользу плана Путина “хватать что можно, пока можно”, – сообщает издание.

The Wall Street Journal упрекает, что Запад ныне одержим пандемией, а международная политика почти исчезла из публичных разговоров, поэтому мало кого беспокоят имперские амбиции России.

– Путин объявил войну Европе и Западу. Это холодная война, отложенная война, с железным занавесом, который (пока) лег вдоль украинского фронта. Но это все равно война. Ее подстрекатель несет огромную ответственность в глазах истории за нарушение табу на войну, которое до сих пор сохраняло безопасность в Европе, которая была дважды разрушена мировыми войнами, – уточняет СМИ.

Тем временем CNN отмечает стремление США усилить военную поддержку Украины.

Вместе с тем, ссылаясь на приближенные к администрации Байдена источники, издание констатирует, что сейчас там царят пессимистические настроения из-за того, что ряд дипломатических переговоров на прошлой неделе не имели результатов.

– США оценивают варианты усиления способности украинских войск, чтобы противостоять потенциальной российской оккупации. Речь идет о потенциальном обеспечении украинской армии дополнительными боеприпасами, минометами, противотанковыми ракетами Javelin и зенитно-ракетными системами, которые, вероятно, поступят от союзников по НАТО, – цитирует CNN слова высокопоставленного чиновника США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что нынешняя ситуация является чрезвычайно опасной:

– Сейчас мы на этапе, когда Россия в любой момент может начать атаковать Украину.

Некоторые чиновники, которые видели данные разведки, утверждают, что Россия планирует попытаться захватить столицу Украины Киев и свергнуть правительство.

– Развертывание сил с Восточного военного округа России в Беларуси поразило многих американских чиновников, как и ряд кибератак, направленных на Украину на прошлой неделе, – отмечает издание.

The New York Times называет Путина “современным Петром Первым, стремящимся восстановить славу матушки-России”.

СМИ отмечает, что если глава Кремля действительно решит еще раз “откусить кусок Украины”, то это будет прежде всего потому, что Путин считает, что это усилит его шансы остаться у власти в России, что для него всегда является первостепенным.

The New York Times отмечает, что планы Путина нарастить угрозу в Украине вызваны ускорением процесса украинизации.

– Путин знает, что через 10 лет молодое поколение в Украине вообще не будет говорить на русском, и оно не будет идентифицировать себя с русской культурой, – говорится в The New York Times.

Именно поэтому, отмечает издание, по убеждению Путина, лучше действовать сейчас, пока украинская армия не стала больше, лучше обученной и вооруженной, а в Европе и США царит беспорядок из-за Covid-19.

Источник: Independent, Telegraph, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times