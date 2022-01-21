Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о мощной хакерской атаке на свои серверы. Злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальным данным.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте МККК.

Атака на компьютерные серверы была совершена на этой неделе. Кто за ней стоит и мотивы злоумышленников пока непонятны.

Хакеры атаковали подрядчика МККК в Швейцарии, который хранит данные для комитета.

По данным Международного комитета Красного Креста, злоумышленники могли получить доступ к базам личных конфиденциальных данных около 515 тыс. человек.

– В результате атаки были скомпрометированы личные данные и конфиденциальная информация более 515 тыс. человек, находящихся в уязвимом положении, в том числе тех, кто разлучен со своими семьями из-за конфликта, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и членов их семей, а также находящихся в заключении лиц, — отмечается в сообщении.

В базе хранились данные от минимум 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца со всего мира.

В Красном Кресте подчеркнули, что распространение конфиденциальной информации о людях, находящихся в базе МККК, во многих случаях создает повышенный риск их безопасности.

– Мы все ошеломлены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована. Эта кибератака ставит под еще большую угрозу людей, которые находятся в уязвимом положении, — заявил гендиректор МККК Роберт Мардини.

Пока нет никаких признаков того, что конфиденциальная информация Красного Креста была публично обнародована.

Мардини призвал хакеров не обнародовать и не распространять данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их.

– Ваши действия потенциально могут нанести еще больший вред и боль тем, кто уже испытал невыразимые страдания. Реальные люди, реальные семьи, стоящие за информацией, которой вы теперь владеете, являются одними из наименее влиятельных в мире. Пожалуйста, поступите правильно, — говорится в обращении гендиректора МККК к хакерам.

Сейчас Красный Крест работает с партнерами, чтобы выяснить масштабы атаки и принять меры по защите данных в будущем.

We are taking this cyber-attack extremely seriously and are working with our humanitarian partners to take the appropriate measures to safeguard our data.https://t.co/Fzm6V1jOHd — ICRC (@ICRC) January 19, 2022

Недавно масштабная хакерская атака была осуществлена на правительственные сайты в Украине и сервис Дія. В общей сложности пострадали около 70 сайтов государственных учреждений. В то же время утечки персональных данных граждан не произошло.

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что все доказательства свидетельствуют о причастности к атаке России. В нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки, зафиксировали использование программы-вайпера Whisper Gate.

Источник: Международный комитет Красного Креста