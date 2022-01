Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о мощной хакерской атаке на свои серверы. Злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальным данным.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте МККК.

Атака на компьютерные серверы была совершена на этой неделе. Кто за ней стоит и мотивы злоумышленников пока непонятны.

Хакеры атаковали подрядчика МККК в Швейцарии, который хранит данные для комитета.

По данным Международного комитета Красного Креста, злоумышленники могли получить доступ к базам личных конфиденциальных данных около 515 тыс. человек.

В базе хранились данные от минимум 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца со всего мира.

В Красном Кресте подчеркнули, что распространение конфиденциальной информации о людях, находящихся в базе МККК, во многих случаях создает повышенный риск их безопасности.

Пока нет никаких признаков того, что конфиденциальная информация Красного Креста была публично обнародована.

Мардини призвал хакеров не обнародовать и не распространять данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их.

Сейчас Красный Крест работает с партнерами, чтобы выяснить масштабы атаки и принять меры по защите данных в будущем.

We are taking this cyber-attack extremely seriously and are working with our humanitarian partners to take the appropriate measures to safeguard our data.https://t.co/Fzm6V1jOHd

— ICRC (@ICRC) January 19, 2022