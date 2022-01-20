Бывший Папа Римский Бенедикт XVI является одним из фигурантов дела о жестоком обращении с детьми.

В расследовании юридической фирмы Westphal Spilker Wastl говорится, что бывший глава католической церкви знал о священниках, совершавших насилие над детьми.

Случаи жестокого обращения с детьми случались во время его пребывания в должности архиепископа Мюнхена и Фрайзинга с 1977 по 1982 год.

В отчете отмечается, что Бенедикт “бездействовал” в четырех известных случаях жестокого обращения с несовершеннолетними и не предотвратил это.

В частности, два из четырех случаев касаются священников, находившихся в епархии Бенедикта, который тогда был известен как архиепископ Йозеф Ратцингер. Этим двум священникам разрешили продолжить свою работу в церкви пастырями.

Что касается Бенедикта, то все обвинения в свой адрес он отверг.

В октябре 2021 года был опубликован отчет, в котором говорилось, что с 1950 года во Франции действовали тысячи священников-педофилов.

Специальная комиссия в рамках расследования нашла доказательства от 2 900 до 3 200 человек из 115 тыс. бывших и нынешних священников, причастных к разным случаям сексуального насилия.