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Бывший Папа Бенедикт XVI фигурирует в докладе о насилии над детьми

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Колишній Папа Римський Бенедикт XVI

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI является одним из фигурантов дела о жестоком обращении с детьми.

В расследовании юридической фирмы Westphal Spilker Wastl говорится, что бывший глава католической церкви знал о священниках, совершавших насилие над детьми.

Случаи жестокого обращения с детьми случались во время его пребывания в должности архиепископа Мюнхена и Фрайзинга с 1977 по 1982 год.

В отчете отмечается, что Бенедикт “бездействовал” в четырех известных случаях жестокого обращения с несовершеннолетними и не предотвратил это.

В частности, два из четырех случаев касаются священников, находившихся в епархии Бенедикта, который тогда был известен как архиепископ Йозеф Ратцингер. Этим двум священникам разрешили продолжить свою работу в церкви пастырями.

Что касается Бенедикта, то все обвинения в свой адрес он отверг.

В октябре 2021 года был опубликован отчет, в котором говорилось, что с 1950 года во Франции действовали тысячи священников-педофилов.

Специальная комиссия в рамках расследования нашла доказательства от 2 900 до 3 200 человек из 115 тыс. бывших и нынешних священников, причастных к разным случаям сексуального насилия.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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