США внесли четырех человек из Украины в санкционные списки из-за внешней политики РФ

Власти США пополнили санкционные списки, связанные с вредоносной внешней деятельностью России, четырьмя физическими лицами из Украины.

Об этом идет речь в опубликованном пресс-релизе Министерства финансов США 20 января. Под ограничения попали два действующих народных депутата Верховной Рады Украины Тарас Козак и Олег Волошин.

В список попали также экс-депутат Владимир Олейник и бывший заместитель секретаря СНБО (с октября 2010-го до декабря 2013 года) Владимир Сивкович.

По данным Минфина США, отдел управления по контролю за иностранными активами наложил санкции на четырех человек, участвовавших во вредной внешней деятельности России, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

В ведомстве отметили, что эти лица брали участие в глобальной кампании влияния России, нацеленной на дестабилизацию ситуации в суверенных странах.

– Соединенные Штаты Америки принимают меры для разоблачения и противодействия опасной кампании влияния и дезинформации России в Украине, – сказал заместитель министра финансов Уолли Адеем.

В мае 2021 года Тараса Козака объявили в розыск. Его вместе с Виктором Медведчуком подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.