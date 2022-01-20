Представители Европейского Союза, США, НАТО и ОБСЕ провели первый четырехсторонний телефонный разговор, во время которого скоординировали действия в сфере безопасности.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

В переговорах приняли участие высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Темой разговора было наращивание российских войск у границ Украины и ситуация с безопасностью в Европе.

– Они обсудили наращивание Россией военных сил вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, связанные с попытками РФ изменить механизмы безопасности в Европе. Они подтвердили необходимость соблюдения фундаментальных принципов существующей архитектуры европейской безопасности, которые закреплены, в частности, в рамках ОБСЕ, — подчеркивается в заявлении.

Стороны намерены продолжать интенсивные консультации и искать пути урегулирования нынешней напряженной ситуации посредством дипломатии.

Отмечается, что четырехсторонний телефонный звонок состоялся накануне вечером после переговоров между партнерами, в том числе с Украиной, и накануне переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На прошлой неделе главы МИД стран Евросоюза во время встречи во французском Бресте договорились об усилении координации с США и НАТО, а также о сотрудничестве в рамках ОБСЕ.

Известно, что Жозеп Боррель пригласил Энтони Блинкена принять участие в заседании Совета ЕС в Брюсселе на уровне глав МИД, которое состоится в понедельник, 24 января.

Следует отметить, что на прошлой неделе состоялись сразу три раунда переговоров с участием представителей Соединенных Штатов и России: двусторонняя встреча в Женеве 10 января, заседание Совета НАТО-РФ в Брюсселе 12 января, а также заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Стороны обсуждали как возможную эскалацию ситуации вокруг Украины из-за скопления российских войск у границ нашего государства, так и ультиматумы Кремля по поводу “гарантий безопасности” (речь идет, в частности, об отказе Украине во вступлении в НАТО). Ультиматумы Москвы не были поддержаны Западом.